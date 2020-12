GLI ESPERTI

ROMA La scoperta di nuove varianti del Sars Cov 2 sta creando non pochi interrogativi sull'efficacia dei vaccini. A preoccupare stavolta non è più la cosiddetta variante inglese, ma una mutazione tutta nostrana. Come ha spiegato all'Adnkronos Salute Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all'università degli Studi di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Spedali Civili, fin dai primi di agosto nel nostro Paese circolerebbe una variante «molto simile alla famigerata variante inglese».

La cosiddetta variante italiana, che è stata individuata a Brescia in un solo caso, presenta delle somiglianze con quella che sarebbe stata scoperta a fine settembre nel Regno Unito: entrambe presentano una mutazione in un punto ben definito, la posizione 501. Ma, secondo Caruso, la differenza sta nel fatto che «la variante italiana ha anche una seconda mutazione in posizione 493, che rende la sua proteina Spike leggermente diversa da quella del virus pandemico che tutti oggi conosciamo».

GLI STUDI

È ancora troppo presto per comprendere quanto si è diffusa nel nostro Paese. La variante è stata del resto scoperta casualmente, «osservando una persistenza virale anomala in un paziente che aveva sofferto di Covid-19 in aprile. Anche dopo la guarigione, i tamponi effettuati da agosto in poi avevano sempre dato esito positivo con virus ad alta carica. L'omologia di sequenza tra la variante da noi identificata e quella inglese - prosegue Caruso - porta a pensare che la prima possa avere di fatto generato le altre che oggi stanno emergendo nel nostro continente. Ma per affermare questo è necessario ricostruirne i passaggi, e servono tante analisi del genoma virale ancora non disponibili».

Sicuramente non stupisce «che ci siano altre mutazioni del Sars Cov 2 - ricorda Mauro Pistello, ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all'Università di Pisa e vicepresidente della Società italiana di Microbiologia - La novità di questo studio sta nel fatto che si tratta di una variante insolita, nuova, in un soggetto in cui il virus è persistito per un periodo molto più protratto. Quindi va capito se queste due mutazioni conferiscono al virus la capacità di persistere più a lungo». La variante italiana, poi, conferma che «la mutazione 501 della variante inglese - prosegue Pistello - è in qualche modo importante per una maggiore capacità di trasmissione. Se muta spesso in quella posizione evidentemente vuol dire che si tratta di un punto che conferisce al virus un vantaggio selettivo».

Sull'efficacia dei vaccini rispetto a queste varianti, gli scienziati restano cauti. «È impossibile conoscere le mutazioni a priori quando si costruisce un vaccino, perché ovviamente non si sa come evolverà il virus di partenza e poi soprattutto perché l'evoluzione potrebbe essere diversa da individuo a individuo. Probabilmente, questa mutazione è ininfluente ai fini della copertura vaccinale, ma lo si vedrà col tempo».

IL CASO VENETO

Intanto, spuntano anche diverse variante regionali. Come accaduto nel Veneto. «Una concausa dell'aumento dei casi - sottolinea Saverio Parisi, ordinario di malattie infettive dell'Università di Padova - è la penetrazione in un territorio di una variante del virus. Noi sappiamo che le occasioni replicative di questo virus sono numerosissime, e più il virus replica, più si diffonde, più ha occasioni di sbagliare. E così, nelle varie mutazioni, può venir fuori una variante che replica meglio e si diffonde ancora di più. È possibile che ci sia una variante che nel frattempo è diventata più presente sul territorio e che ha occasione di circolare meglio». Come uscirne? «Sarebbe molto utile allestire una rete di laboratori che non solo conservino i tamponi ma che li sequenzino. Non è una procedura complicatissima, ma è abbastanza costosa e non la sanno fare tutti. Però sarebbe utile per capire cosa c'è dietro tutti questi numeri che ci ritroviamo».

Graziella Melina

