ROMA Il primo italiano contagiato dal coronavirus non significa che in Italia ci sia un elevato pericolo contagio. Il ricercatore emiliano, una volta atterrato nel nostro Paese al termine del viaggio a Wuhan, è stato portato alla caserma della Cecchignola. Un dato, questo, che deve rassicurare. Certo, potrebbe avere contagiato gli altri 55 con lui sull'aereo, ma ha sempre indossato la mascherina e ha dormito in una camera singola. Proprio la storia del primo italiano contagiato, però, ci spiega che, per quanto siano severi i controlli negli aeroporti, non c'è la certezza che non passi da lì un viaggiatore contagiato. Il ricercatore, visitato prima di salire sull'aereo, non aveva la febbre. E non l'aveva al suo arrivo. Fosse stato un passeggero arrivato in Italia non con un volo di Stato e magari da un'altra città cinese - dove poteva aver incrociato dei contagiati - avrebbe superato normalmente i controlli, perché senza febbre. Ma non sono stati bloccati tutti i voli dalla Cina? Sì, ma questo non significa che sia impossibile raggiungere l'Italia da Pechino o Shanghai, prendendo un volo per un'altra destinazione (anche europea, l'Italia è l'unico paese che ha chiuso i collegamenti) e poi salendo su un aereo verso Roma o Milano.

GLI ESPERTI

Avendo chiari questi concetti, però bisogna affidarsi agli esperti. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani: «Non si rappresentano casi acquisiti sul territorio nazionale: in Italia non c'è circolazione locale del virus». Utile l'analisi del virologo Roberto Burioni: «Queste 56 persone quando sono partite dalla Cina stavano bene, visitate così accuratamente che un giovane con un lievissimo rialzo termico è stato lasciato lì. Oggi una di loro si ammala. Controllare i passeggeri degli aeroporti è importantissimo, ma non sufficiente. Il periodo d'incubazione di 5 giorni permette a un passeggero di partire sanissimo e di ammalarsi a destinazione, diffondendo il contagio. E se non ci fosse stata la tanto criticata quarantena questo signore, che aveva sintomi insignificanti, ieri sarebbe stato in giro per l'Italia, mentre nella sua saliva e nel suo secreto respiratorio c'era il virus. Dire che questa persona non è infettiva, o poco infettiva, è da pazzi». Conclude Burioni: in Italia siamo più tranquilli per le misure severe volute dal ministero.

