ROMA Si sono invertiti i ruoli. Da una parte c'è la politica, a partire dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ma anche molti presidenti di Regione che vedono con preoccupazione riempirsi gli ospedali, che invocano interventi severi e rapidi. Dall'altra c'è il Comitato tecnico scientifico che invece invita a mantenere i nervi saldi, a valutare bene i numeri, ad aspettare che ci siano gli effetti dei Dpcm già in vigore. Se nella prima fase il Comitato tecnico scientifico - coordinatore Agostino Miozzo, con altri volti noti come il presidente del Consiglio di Sanità, Franco Locatelli - era stato considerato troppo prudente e potente, tanto che qualcuno lo accusò di imporre le decisioni sulle chiusure quando invece la decisione finale doveva spettare alla politica, oggi è stato proprio il Cts a chiedere di aspettare. Nella riunione di sabato, alle richieste di valutazioni inviate dal governo, gli scienziati hanno risposto che bisognerà aspettare martedì, dunque domani, prima di prendere qualsiasi decisione, in attesa che l'Istituto superiore di sanità analizzi con attenzione gli ultimi numeri. La speranza è che ciò che si sta vedendo, pur nel drammatico aumento dei ricoverati, è che stia comparendo sullo sfondo l'inizio di un plateau proprio come avvenne quando iniziò a funzionare il lockdown.

Dicono al Cts: se non diamo tempo alle misure di contenimento di sviluppare i loro effetti, si reagisce di impulso senza applicare un principio di gradualità. Molti al governo, ma anche nelle Regioni, affermano il contrario: dobbiamo fare come gli altri Paesi europei e fermare subito la diffusione dell'epidemia con misure molto rigorose come il lockdown. Al comitato tecnico scientifico, però, in molti pensano che già i Dpcm in vigore non sono stati applicati nella loro interezza, perché c'è una carenza nei controlli e dunque tutto si rivela inutile. C'è poi il nodo della carenza di dati attendibili: ieri è aumentata la percentuale dei tamponi positivi e questo è sempre un pessimo segnale. Ma sarebbe necessario calcolare quante persone sono state controllate con i tamponi rapidi (mancano nel conto totale). Inoltre, se un paziente fa tre volte il molecolare - quando viene trovato positivo, dopo dieci giorni e magari anche successivamente per uscire dall'isolamento - e ha la sfortuna di risultare sempre contagiato, comparirà tre volte nelle tabelle.

