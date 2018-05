Gli eroi (e le eroine) dell'agricoltura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOAnche l'agricoltura ha i suoi eroi. Dal ghiaccio delle Dolomiti alle campagne arse del Sud, un esercito sconosciuto, o quasi, resiste all'inclemenza del clima e alle asperità dei terreni senza cedere alle lusinghe dell'industria chimica, né abiurare al proprio credo e capitolare alla comodità delle macchine. Sono 467 i custodi delle aree più difficili da coltivare in Italia, 10 in Veneto, una sola, giovane allevatrice di capre, in Friuli. A contarli è stato il ministero delle Politiche agricole che ha realizzato il primo censimento...