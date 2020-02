LA GIORNATA

MONSELICE (PADOVA) «Una stretta di mano a ciascuno di voi, nostri eroi». Usa proprio questa parola Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea: eroi. Si rivolge a medici, infermieri e operatori sociosanitari che hanno passato la notte tra venerdì e sabato blindati in un ospedale-fantasma, senza sapere se e quando sarebbe usciti. A Schiavonia, punto di riferimento della Bassa Padovana ed epicentro dell'emergenza in Veneto, nessun lavoratore e nessun paziente potrà mai dimenticare le ultime 72 ore. Il primo morto di Coronavirus in Veneto e poi la decisione di svuotare progressivamente l'ospedale, l'allestimento di una tendopoli nel cortile esterno e gli oltre mille tamponi, di cui due con esito positivo (sono quelli riferiti a pazienti che erano entrati in contatto con i primi due uomini infettati). «Ora proviamo a tornare alla normalità, ma sempre in una situazione di straordinarietà» sintetizza Michele Magrini, infermiere di lungo corso in sala operatoria e oggi segretario padovano della Uil Fp.

«A chi in questi giorni, in queste ore, in questi minuti sta garantendo l'assistenza all'ospedale Madre Teresa di Calcutta - è il messaggio della direzione strategica dell'azienda sanitaria padovana -, a medici, infermieri, tecnici, amministrativi, agli operatori del Dipartimento di prevenzione e a tutti coloro che stanno lavorando rispondendo con competenza, attenzione, prontezza, serietà all'emergenza, va il più sentito grazie. È nelle situazioni straordinarie come questa che si riconoscono i veri professionisti, e hanno il vostro volto. Una stretta di mano a ciascuno di voi, nostri eroi».

I TEST

Qui, ai piedi dei Colli Euganei al confine tra i comuni di Este e Monselice, venerdì è morto Adriano Trevisan di Vo' Euganeo. Sempre qui un altro paziente, di 68 anni, è risultato positivo al test ed è stato trasportato d'urgenza al reparto di Malattie infettive di Padova. La psicosi collettiva delle prime ore lascia campo ad un sentimento di gratificazione per l'attività svolta, ma l'ospedale resta chiuso e il personale si prende in cura solo dei quasi 300 pazienti che erano già dentro.

Dopo oltre 24 ore da reclusi, i lavoratori hanno iniziato ad uscire alla spicciolata sabato pomeriggio e hanno continuato a farlo, uno alla volta, per tutta la giornata di ieri. Il lasciapassare per tutti è sempre lo stesso: l'esito negativo del tampone per il Coronavirus. Tutti devono farlo, attendere tre ore, ricevere l'esito e sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Con il via libera della direzione sanitaria, possono tornare a casa.

I REPARTI

Le 12 tende allestite in fretta e furia dai volontari della Protezione Civile sono lì, nel cortile interno, in attesa di essere usate quando entro la fine della settimana l'ospedale verrà completamente svuotato e sanificato. Dopo 24 ore da film il cambio-turni è ripreso regolarmente. Chi arriva si sottopone subito al tampone. Intanto anche il pronto soccorso resta ancora chiuso: le ambulanze non partono più da qui, quelle che dovrebbero arrivare vengono dirottate su Padova, Rovigo o altri ospedali.

Se medici e infermieri hanno fatto un lavoro «da eroi», i commercianti dell'ospedale sono riusciti ad uscire in tempo ma ora si trovano a che fare con ben più disagi. Dall'edicola alla fioreria, dal parrucchiere alla sanitaria: tutti chiusi in attesa di un via libera. «La mia agenzia di viaggio - racconta Cristian Scalabrin - deve rimanere chiusa per due settimane. Così mi è stato comunicato. So che dovrà sottopormi al tampone e sono in attesa di una chiamata. Sono uscito dall'ospedale venerdì alle 18.30 e sono tornato sabato mattina per lavorare regolarmente, ma entrare è stato impossibile». Stessa sorte è toccata a molti altri colleghi.

I TELEFONI

Tra le tante storie dell'ospedale blindato, c'è anche quella legata alla nascita di due bimbi e una bimba. Un neo-papà ieri mattina ha pure trasmesso una diretta Facebook tra i corridoi dell'ospedale semideserto: «Siamo chiusi dentro da tre giorni, per fortuna in qualche maniera abbiamo ricevuto dei ricambi al terzo giorno - spiega il giovane Manuel, mascherina indosso e sorriso in faccia -. La paura c'è ma non facciamo allarmismo. Speriamo di uscire presto con la nuova arrivata. La cosa positiva è questa».

Gabriele Pipia

