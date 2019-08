CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI EFFETTIROMA Le mosse di Trump sulla Cina fanno tremare anche l'Europa e in particolare Francia e Italia. Non certo per un effetto diretto dei nuovi dazi Usa, pari al 10% su 300 miliardi di prodotti cinesi importati. Ma perchè l'inasprimento della guerra commerciale Usa-Cina, scattata non a caso all'indomani delle aperture della Fed verso un nuovo taglio dei tassi di interesse, rischia di spingere l'escalation anche in Europa con un effetto valanga sul commercio internazionali. Insomma, è l'effetto indiretto che temono i mercati, oltre...