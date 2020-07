GLI AZZURRI

PADOVA «Forza Italia è sempre stata per l'autonomia, perché non ci siano dubbi, lo abbiamo ribadito anche nel simbolo con cui ci presentiamo alle regionali». In Veneto il partito di Silvio Berlusconi non vuole dare adito a nessun equivoco. Per questo ha deciso di mettere al lavoro i suoi grafici. Nella scheda elettorale che i veneti riceveranno ai seggi il 20 e 21 settembre, infatti, in corrispondenza del simbolo di Fi, sotto la tradizionale bandiera tricolore con scritto Forza Italia e l'immancabile richiamo a Berlusconi, in bianco su campo azzurro si potrà leggere: Autonomia per il Veneto.

LA RISPOSTA

Un simbolo che vuole essere la risposta all'ultimatum del governatore Luca Zaia («Non esiste che al mio fianco ci siano persone che non credono nell'autonomia o che abbiano anche solo il minimo dubbio»). A presentarlo ieri il coordinatore veneto Michele Zuin. Assieme a lui i parlamentari Marco Marin, Lorena Milanato, Roberto Caon, Roberta Toffanin e Pergiorgio Cortellazzo e il consigliere regionale Maurizio Conte. «Una cosa deve essere chiara ha esordito Zuin noi l'autonomia non la scopriamo solo ora che arrivano le elezioni. La prima proposta di legge per l'autonomia del Veneto è stata presentata nel 2014 dal nostro partito e questo ci rende piuttosto orgogliosi. Di conseguenza, per noi è del tutto naturale portare avanti questa battaglia». «Ci rendiamo perfettamente conto che in Italia, su questo tema, ci sono diverse sensibilità ha detto ancora il coordinatore regionale secondo noi in alcune regioni va applicata la piena autonomia, mentre il altre ci potrebbe essere un'applicazione parziale. Naturalmente il Veneto ha tutte le carte in regola per ambire ad un'autonomia completa». In seno al centrodestra, però, Fratelli d'Italia non ha mai nascosto le sue perplessità. «Chiaramente io non posso parlare a nome del partito della Meloni ha concluso Zuin so che a loro sta a cuore soprattutto il presidenzialismo. A livello regionale, però, non mi risulta che siano contro l'autonomia».

LE LISTE

Anche se i forzisti non hanno ancora chiuso le liste, di sicuro a ricandidarsi sarà Conte. Guarda caso, un ex leghista che alle ultime Regionali è stato eletto con i tosiani. Di fatto, un autonomista a 24 carati. Ha deciso invece di fare un passo indietro l'altro consigliere uscente, Marino Zorzato. «Abbiamo voluto cambiare il nostro simbolo ha detto poi Marin perché Forza Italia è da sempre per l'autonomia e non ha bisogno di patenti di autonomismo da parte di nessuno. Siamo impegnati in questa battaglia perché si tratta di un processo che farà il bene di tutta l'Italia, non solo della nostra regione. Autonomia significa efficienza e responsabilità, l'esatto contrario dello statalismo e dell'assistenzialismo portati avanti da questo governo. Un governo che spende 10 miliardi di euro per il Reddito di cittadinanza. Il dem Andrea Orlando propone di ristatalizzare la sanità. Una sanità che nel Veneto, con l'emergenza Covid 19, è stata un esempio a livello internazionale. Proprio per evitare prospettive di questo tipo, dobbiamo premere sull'acceleratore dell'autonomia».

Alberto Rodighiero

