Gli azzurri non si fidano più pressing per evitare le urne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MOVIMENTOROMA «I gruppi sono tutti per Gianni Letta e Mara Carfagna». Non è solo una battuta quella pronunciata da un senatore che ha partecipato ieri all'assemblea degli esponenti azzurri di palazzo Madama. LA CORSAQuasi tutti, seppur con sfumature diverse, hanno sottolineato che in questo momento così delicato per il Paese, con la possibilità dell'aumento dell'Iva, non è possibile avventurarsi in una corsa per le elezioni anticipate che questo il convincimento di tanti senatori di FI il presidente della Repubblica non concederà...