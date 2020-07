GIUSTIZIA

VENEZIA L'avevano annunciata come prova di quello che da giorni denunciavano. E ieri pomeriggio quell'annuncio si è tramutato in un fatto reale. Il Consiglio dei presidenti dell'Unione delle Camere penali del Veneto ha infatti diffuso una mail (fin dall'oggetto senza possibilità di altre interpretazioni, «E se gli imputati foste voi?», il titolo) allegando il secondo dei documenti ricevuti dalla Corte d'Appello di Venezia e che gli avvocati ritengono bozze di sentenze già scritte, con tanto di decisione e indicazione dei termini di deposito delle motivazioni, prima ancora che il processo iniziasse e avvenisse la discussione tra le parti. Ad accompagnare l'allegato poche righe, ma esemplificative dello scontro in atto e di come la posta in palio sia tra le più alte: il diritto a un giusto processo.

«Con riferimento ai noti fatti occorsi alle udienze dello scorso 6 luglio davanti alla Corte d'Appello di Venezia - scrivono i sette presidenti delle Camere penali venete - riteniamo doveroso trasmettere copia di una delle sentenze in questione. Ciò al fine di offrire la plastica dimostrazione di quanto accaduto: gli avvocati penalisti del Veneto - concludono - non hanno affatto equivocato quanto occorso».

Il documento è la seconda sentenza finita al centro della contesa tra l'Unione delle Camere penali e Palazzo Grimani. La data è del 9 luglio e in quattro pagine sono ricostruiti i fatti in oggetto. Il documento della Prima Sezione penale si apre con la dicitura Ragioni della decisione, ma a far infuriare oltre modo gli avvocati è ciò che segue in chiusura quando la Corte scrive «Visto l'articolo 605 del codice di procedura penale (...) in parziale riforma della sentenza» di primo grado. In pratica, denunciano gli avvocati, ben prima che il processo venisse celebrato in secondo grado, ancora prima che le tesi di procura generale e difesa riempissero l'aula del tribunale, la Corte aveva già deciso sull'oggetto del contendere.

La vicenda in gioco in questi giorni, e che presto finirà al centro di un'ispezione ministeriale come annunciato mercoledì dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, muove i primi passi all'inizio di questa settimana e richiama un'udienza in agenda in Corte d'Appello lo scorso 6 luglio. A segnalare quanto accaduto, sono stati due avvocati parti del processo di secondo grado: uno dei due infatti aveva ricevuto via Pec dalla cancelleria della Corte, tre giorni prima del processo, un documento che assomigliava ad una sentenza. Passano pochi giorni e quello che sembrava un caso più unico che raro, si ripete: un secondo avvocato aveva trovato un documento simile al primo (sono le quattro pagine datate 9 luglio, quelle a cui si riferiva la mail di ieri dell'Unione delle Camere penali e che pubblichiamo a fianco, ndr) all'interno del fascicolo processuale il giorno dell'udienza. A seguito delle proteste, il collegio giudicante presieduto da Luisa Napolitano aveva deciso di rinviare l'udienza per la necessità di sostituire il giudice relatore (il dottor Giulio Borella) per aver espresso «elementi di valutazione anticipatori della decisione».

Nei giorni successivi, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla Camera penale di Venezia, la presidente della Corte d'Appello, Ines Marini, aveva comunicato di aver ordinato accertamenti sul caso, inviando agli avvocati copia dei verbali d'udienza e di documenti - analoghi a quelli segnalati dai due difensori - relativi a sette processi. La presidente della Corte aveva poi replicato alla richiesta di ispezione ministeriale formulata dalle Camere penali del Veneto smentendo con decisione che i documenti finiti sotto accusa (e inviati per errore ai legali) siano sentenze già scritte prima dell'udienza. Per la dottoressa Marini, infatti, si trattava di semplici bozze di lavoro, con schemi che il giudice aveva predisposto inserendo gli elementi utili per la comprensione del caso e che la decisione sarebbe stata assunta, come sempre accade, dopo la discussione di accusa e difesa, dai tre componenti del collegio giudicate riuniti in camera di consiglio.

Una tesi a cui ieri le sette Camere penali del Veneto hanno replicato rendendo noto il secondo documento. In attesa che da Roma la commissione ministeriale di Giustizia faccia chiarezza.

Nicola Munaro

