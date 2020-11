LA MONTAGNA

VENEZIA Quanto vale la stagione invernale sulle Alpi (e dunque a quanto ammonterebbe il danno dello stop agli impianti di risalita)? «Almeno 20 miliardi di euro, una cifra vicina all'1% del Pil nazionale»: la stima è degli assessori regionali dell'intero arco, dal Friuli Venezia Giulia alla Valle d'Aosta, passando per il Veneto, il Trentino Alto Adige, la Lombardia e il Piemonte, stigmatizzando le affermazioni di quanti fra «Governo e virologi» parlano di «solo sci».

L'INDOTTO

Per i rappresentanti delle Regioni, fra cui il veneto Federico Caner e il friugiuliano Sergio Bini, bisogna considerare anche l'indotto: «Attorno alla stagione invernale abbiamo intere economie di montagna e alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro perlopiù stagionali. Infatti agli impiantisti bisogna aggiungere i noleggi, le scuole di sci, i ristoranti, i rifugi, gli alberghi, i bar, i negozi e tutte le altre attività economiche legate, dall'artigianato alla filiera alimentare, senza dimenticare il settore dei trasporti privati, dei servizi, della moda, dei carburanti e così via. Senza l'apporto della stagione invernale per la montagna è il disastro totale. Chiudere durante le festività natalizie significherebbe pregiudicare irrimediabilmente l'intera stagione, molti non aprirebbero nemmeno più». Di qui l'appello a Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, per un incontro.

I RISTORI

Il governatore Luca Zaia, dopo essersi confrontato anche con il collega altoatesino Arno Kompatscher, chiede una convocazione anche con i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia: «Davanti alle notizie che si rincorrono, tra la Svizzera che riapre e l'Austria pure, facciamo la figura della periferia, dei dimenticati. La montagna ha solo due problemi, cioè l'assembramento all'impianto e il trasporto nella cabina, perché per il resto i rifugi sono l'equivalente in quota dei ristoranti in pianura, per cui sanno già come regolarsi. Prima di bocciare le nostre linee-guida, il Comitato tecnico scientifico implementi le osservazioni, ma non getti via il bimbo con l'acqua sporca. Se invece si decide di chiudere, occorre certezza sui ristori: si guarda il fatturato prima del Covid, si tolgono i costi variabili, si fa la proporzione sui giorni di chiusura e poi via, alla tedesca».

Sostiene la richiesta degli indennizzi pure Christian Ferrari, segretario della Cgil Veneto, scartando però l'ipotesi dell'apertura come «un azzardo potenzialmente gravido di pesantissime conseguenze». Confindustria, con i presidenti Enrco Carraro ( Veneto) e Lorraine Berton (Belluno Dolomiti), evidenziano il ruolo degli impianti di risalita: «La salute pubblica non si discute, ma non può esserci concorrenza sleale internazionale fra le vicine regioni europee. Vanno previsti adeguati ristori per un settore allo stremo».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA