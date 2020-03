GLI APPUNTAMENTI

VENEZIA Slitta a fine estate la Biennale Architettura. Per la Coppa del mondo di sci a Cortina, domani, sarà il giorno della verità. E si capirà se la competizione sportiva si potrà svolgere normalmente tra mercoledì 18 e domenica 22 marzo o se invece sarà annullata del tutto. La prima conseguenza dell'emergenza Coronavirus arriva dalla Fondazione Biennale che ha deciso di posticipare la mostra di Architettura da metà maggio al 29 agosto prossimo. È bastata una riunione volante del cda, il primo presieduto da Roberto Cicutto, che dal 2 marzo scorso ha preso il testimone della Fondazione dalle mani di Paolo Baratta, a dare una conferma ai timori di questi giorni. «Non è stata una decisione sofferta, ma un atto preso in piena consapevolezza - sottolinea il neo presidente - Era indispensabile prendere delle misure immediate per evitare ulteriori difficoltà in un clima già molto complicato. Così, insieme al curatore Hashim Sarkis abbiamo condiviso questo nuovo percorso».

Le nuove date - come riferisce una nota della Biennale - sono state stabilite in conseguenza delle recenti disposizioni in materia di mobilità prese dai governi di vari Paesi, che indubbiamente hanno effetti a catena sul movimento delle persone e del trasferimento delle opere nei prossimi mesi. «Si tratta - dicono a Ca' Giustinian - di un periodo che riguarda il delicato avvio dell'allestimento di una mostra internazionale visto che Architettura coinvolge architetti e istituzioni di oltre 60 Paesi di tutti i continenti». Una situazione che, nonostante l'emergenza, viene gestita con cautela e sangue freddo. «Non vogliamo arrenderci - sottolinea ancora Cicutto - ma vogliamo che tutto venga gestito nel migliore dei modi». Cicutto ieri ha incontrato anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Un incontro cordiale con l'augurio di buon lavoro del primo cittadino veneziano e che ha avuto al centro proprio l'evoluzione della situazione e la presa d'atto dello slittamento di Biennale Architettura per non pregiudicarne la qualità e l'organizzazione.

«Un rinvio a breve termine - chiarisce ancora Cicutto - non avrebbe avuto alcuna efficacia vista la complessità della macchina organizzativa, il numero e l'importanza dei soggetti coinvolti e l'assenza di molti di essi. Quindi no ad una mostra incompleta». In qualche modo (facendo buon viso a cattivo gioco) è quasi un ritorno alle origini per Biennale Architettura che, nel periodo 2002-2012 si era sempre svolta nell'ultima parte dell'estate, quasi a ridosso della Mostra del Cinema. «Sarà una Biennale più bella - chiosa Cicutto - e che accompagnerà ancora di più la città di Venezia. Architettura andrà a fare da battistrada alla Mostra del Cinema che prenderà via il 2 settembre. Sarà una estate targata Biennale in tutti i sensi con un unico articolato programma che inizierà il Festival di Danza (5 giugno-14 giugno); poi il Teatro (29 giugno-13 luglio); Architettura (29 agosto-29 novembre); il cinema (2-12 settembre) e infine Musica (25 settembre-4 ottobre)».

Intanto Flavio Roda, numero uno della Federazione degli sport invernali, respinge il pessimismo. Il fronte Cortina è senza dubbio il più importante. Tutti vogliono sapere se da mercoledì 18 a domenica 22 marzo le piste ampezzane potranno ospitare le finali della Coppa del Mondo. Fin da lunedì scorso, la decisione è stata di attendere e studiare l'evoluzione del problema. «Decideremo venerdì», era stato detto. Un confine che esiste tuttora. E a chi gli chiede se sia pessimista, Roda risponde semplicemente che «io non ragiono in questo modo. Insieme a Regione Veneto e Fondazione Cortina 2021 abbiamo portato avanti una proposta alla Fis (la Federazione internazionale, ndr). Le ragioni della salute pubblica vengono prima di ogni altra cosa. Io rimango in costante contatto con il Governatore del Veneto, Luca Zaia».

