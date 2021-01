La cura del Covid a una svolta. Arrivano gli anticorpi monoclonali per combattere l'infezione. Sei farmaci, due già approvati negli Usa e altri in via di sperimentazione, tra cui quello italiano, che affiancheranno il vaccino. Si tratta della cura somministrata a Trump quando è stato contagiato, per intendersi. Intanto si va avanti con la vaccinazione, sfidando fake news e diffidenza. Ecco le dieci bufale più ricorrenti. «Insicuri perché sono arrivati così presto? Falso: sono stati tagliati i tempi della burocrazia e non quelli della sperimentazione», risponde l'infettivologo Andrea Antinori. Ma si parlerà anche di adolescenti, nel nuovo numero di MoltoSalute, il magazine domani in edicola con i quotidiani del gruppo Caltagirone Editore (Il Gazzettino, Il Messaggero, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia) e sui siti web di ogni testata. Li chiamano Coronnials, è la generazione di ragazzi che cresce tra lockdowm e Dad, «aiutiamoli a dare un senso al vuoto», è l'invito del maestro della Neuropsichiatria infantile Massimo Ammaniti. E ancora, le nuove cure per il mal di testa, la frontiera dell'oncologia integrativa, le trappole da evitare per perdere peso dopo le feste, le accortezze per impedire che lo smartphone diventi un veicolo di infezioni.

