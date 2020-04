VENEZIA Bollette, affitti e strumenti per la didattica a distanza, anziché generi alimentari. Fratelli d'Italia propone di destinare diversamente in Veneto una i fondi stanziati dal Governo a favore dei Comuni. «Qui non ci sono emergenze alimentari che non siano già seguite dai servizi sociali e dalle associazioni di volontariato: i 400 milioni di euro destinati ai buoni spesa devono poter essere utilizzati anche per sostenere commercianti, artigiani e partite Iva», scrivono al ministro Roberto Gualtieri un centinaio di amministratori veneti di Fdi, guidati dal coordinatore regionale (e sindaco di Calalzo di Cadore) Luca De Carlo.

Il problema delle locazioni in questo periodo di crisi economica viene sollevato anche da Veneto 2020, coordinamento di opposizione in Consiglio regionale, sostenendo la proposta del sindacato degli inquilini Sunia. Chiedono infatti Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda: «La Regione intervenga per tutelare le famiglie difficoltà per il pagamento di affitti e spese condominiali». Intanto proprio con la Regione, e con le parti sociali, ieri Anci Veneto ha firmato un protocollo d'intesa per adeguare le misure dei decreti Covid-19 alla pubblica amministrazione. «Facciamo squadra», ha detto il presidente Mario Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

