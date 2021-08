Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il primo Airbus del ponte aereo Kabul-Parigi è atterrato in Francia il 15 agosto. Da allora sono circa 1200 gli afghani evacuati. Un'emergenza che è quasi una routine per Didier Leschi, uno dei migliori esperti in materia d'immigrazione in Francia, oggi direttore dell'Ofii, l'Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione. Da giorni è in prima linea. Anche se la presa di Kabul dei talebani è stata più folgorante del previsto, la...