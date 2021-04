Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOVENEZIA Ora che in Veneto stanno per riaprire le scuole, gli analisti tornano a porsi la domanda: quale sarà l'impatto delle lezioni in presenza sulle curve dell'epidemia, proprio adesso che i bollettini stanno segnando un rallentamento? Gli asili nido potrebbero essere di nuovo operativi già da martedì, ma in ogni caso da mercoledì tutto il sistema dell'istruzione rientrerà a regime, con la sola specificazione che alle...