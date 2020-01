LE REAZIONI

PADOVA In Veneto l'allevamento di suini e la produzione di carne vale oltre 200 milioni di euro: la regione è terza in Italia con oltre duemila allevamenti e più di 640 mila capi. Nel 2018 Veneto Agricoltura ha certificato una produzione di quasi 140 mila tonnellate di carne di maiale con un incremento del 2,4% sulla quantità ma un calo di fatturato del 9,5%. «Il maxi sequestro afferma Massimo Bressan, presidente Coldiretti Padova - conferma quanto ripetiamo da anni: legislazione e burocrazia non garantiscono un adeguato controllo sui prodotti che varcano le nostre frontiere. Mentre i nostri allevamenti sono sottoposti a decine di controlli severi e rigorosi, sul fronte della qualità e della sicurezza alimentare, dall'estero entrano nel nostro Paese prodotti senza alcuna garanzia».

Padova è la terza provincia, dopo Verona e Treviso, per produzione con 23 mila tonnellate e un fatturato di oltre 34 milioni di euro. «Più volte siamo stati al Brennero con i nostri allevatori per documentare come le frontiere siano un colabrodo conferma Bressan - e come il nostro Paese sia invaso da prodotti di dubbia provenienza. Un motivo in più per spingere sull'etichettatura obbligatoria anche sui derivati della carne suina per garantire la trasparenza e la rintracciabilità di fronte agli allarmi sanitari che si moltiplicano. Il mese scorso è stata finalmente raggiunta l'intesa fra Stato e Regioni, ora bisogna arrivare al più presto all'entrata in vigore del decreto che introduce l'indicazione della provenienza per le carni suine trasformate».

«Maggiori controlli alle frontiere su materie prime agroalimentari è la richiesta di Maurizio Antonini, direttore di Cia Padova - e tracciabilità del prodotto finale. Solo il 10% dei consumatori legge le etichette al momento di fare un acquisto, serve una nuova cultura». Ascom Confcommercio chiede maggiore attenzione sul tema. «Adesso spero che sulle importazioni dalla Cina si accendano i riflettori dichiara il presidente padovano Patrizio Bertin -. Sono anni che lanciamo avvisi sulla pericolosità per la salute di tante tipologie di merci. Un commercio fuorilegge che, purtroppo, trova in Padova uno dei propri hub dell'illegalità, una questione che meriterebbe soluzioni ben più drastiche».

