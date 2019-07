Gli allarmi lanciati dagli imprenditori del Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I casi nel Nordest ormai non si contano più: aziende che cercano operai specializzati disperatamente e non riescono a trovarli. Oppure giovani da assumere che rifiutano turni notturni o impegni al sabato o alla domenica. La padovana Covi, cresciuta così tanto nel giro di un decennio da aver deciso di raddoppiare la sua sede storica: ma non in Veneto, bensì in Emilia. «Qui siamo una mosca bianca che fatica a trovare il personale specializzato di cui ha bisogno spiegava il presidente Dimitri Casanova mentre lì c'è il contesto giusto per...