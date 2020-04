LA POLEMICA

VENEZIA L'eco della protesta da parte del titolare dell'hotel De La Poste di Cortina è arrivata fino alla laguna. La richiesta di danni alla Cina per la responsabilità sulla diffusione del coronavirus viene bocciata dall'Associazione veneziana albergatori. L'organizzazione lagunare ha infatti preso le distanze inviando una lettera a Li Junhua, ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, con tono decisamente opposto.

Ieri Gherardo Manaigo, titolare della struttura della Regina delle Dolomiti, ha precisato il suo pensiero: «Con questa azione - certamente dirompente - mi sono inserito, provocatoriamente, in un dibattito di portata mondiale, ben conscio che le implicazioni e gli interessi in gioco siano molto più ampi di quanto sia di nostra pertinenza. Rappresentando però un locale simbolo di Cortina e del turismo, ho pensato fosse necessario e doveroso dare il mio contributo a questa presa di coscienza del problema economico, emergenza che arriva dopo il problema sanitario che stiamo vivendo». Dopo le iniziali considerazioni, l'imprenditore ha chiarito perché abbia citato il ministero della sanità cinese: «Siamo di fronte a un disastro su scala globale, tale da non avere precedenti. Appare quindi paradossale, e certamente lo è, l'azione solitaria di una piccola realtà di montagna. Ma dobbiamo ripartire e chi ci ha messo in questa condizione ha il dovere di assumersi la responsabilità di darci un aiuto a farlo». Idea, a quando pare, condivisa anche dallo stato americano del Missouri che ieri ha fatto causa a Pechino. E Manaigo spiega: «In tanti mi hanno chiesto: ma cosa posso fare io?. Quello che ho fatto io. Perché insieme - invece di essere un solitario fiocco di neve - diventeremo una valanga. Ora che cominciano ad emergere le responsabilità sulla prima fase, sottaciuta, dell'emergenza, ho sentito la necessità di agire in prima persona».

LA LETTERA

Di tutt'altro avviso l'Ava. Nella lettera rivolta all'ambasciatore cinese a Roma si legge: «Teniamo a precisarLe che l'Associazione veneziana albergatori non condivide tale iniziativa. Si tratta di un'iniziativa frutto certamente della disperazione e della grave situazione che il nostro settore sta attraversando, ma noi riteniamo che non è con queste azioni velleitarie che si risolvono i problemi». L'approccio deve esser rovesciato: «Proprio la collaborazione tra i popoli e il rinsaldare i rapporti di amicizia storici tra Italia e Cina potrà dare un grande contributo al miglioramento della situazione. Da sempre abbiamo valutato come importante il turismo cinese». Quindi il presidente dell'Ava Vittorio Bonacini ha offerto la sua analisi: «Credo che una persona che si occupa di ospitalità non possa permettersi determinate prese di posizione, quando ancora non sono state provate». Dall'organizzazione emerge un esempio: «Se i cinesi sono 1,4 miliardi, ipotizziamo che ne viaggi il 10% (140 milioni), se solo il 5% (70 milioni) venisse in Italia, avremmo detto a queste persone Italia no grazie, chiudendo loro la porta in faccia. Si è creato un problema per tutto il sistema Italia, i cinesi sono compratori di lusso, qualificati, come i giapponesi». Da ultimo, Bonacini ha concluso: «Lì la cosa è stata vissuta male, e hanno ragione, prima di colpevolizzare una nazione, ci si dovrebbe domandare magari come l'Oms abbia vigilato. Per fare disastri bisogna esser in due, cioè chi cela notizie e chi dovrebbe vigilare. Queste iniziative sono controproducenti, inaccettabili, inopportune e sconclusionate».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA