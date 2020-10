L'EMERGENZA

VENEZIA Le previsioni di marea continuano a spaventare i turisti. Mentre gli albergatori e gli imprenditori di Venezia stanno lavorando sodo per rialzarsi, le notizie di un'alta marea prevista per sabato prossimo, difficilmente interpretabili per chi non vive in città, non aiutano. Gli alberghi di Venezia stanno infatti iniziando a ricevere cancellazioni per i prossimi giorni da parte di turisti che temono di trovare la città sommersa e di dover affrontare una marea straordinaria come quella del 12 novembre 2019. «Proprio in seguito all'evento eccezionale dello scorso novembre - spiega il direttore Ava, Claudio Scarpa - l'Associazione Veneziana Albergatori aveva dato vita a un ampio progetto di comunicazione internazionale. Per mesi abbiamo dialogato con la stampa estera per aiutare i turisti a comprendere le corrette informazioni sulla marea e convincerli che non c'era nessun pericolo a tornare in città».

Tramite la stampa internazionale e l'impegno diretto degli albergatori con i loro ospiti, Ava per mesi si era impegnata a far arrivare il giusto messaggio e spiegare ai visitatori di tutto il mondo che l'acqua alta è un fenomeno ordinario, passeggero e parte della vita dei veneziani, con cui la città e i turisti convivono da sempre e che non comporta particolari disagi per chi la visita. «Rinnoviamo il nostro appello al sindaco affinché venga lanciato, anche attraverso il sito istituzionale e gli altri canali informativi, il messaggio mediatico corretto».

