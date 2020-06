L'INIZIATIVA

JESOLO (VENEZIA) Bonus Vacanze, una convenzione permetterà agli albergatori di ottenere subito liquidità. È l'iniziativa lanciata ieri mattina dagli albergatori di Jesolo e che verrà varata formalmente lunedì 22, nel corso dell'assemblea generale di Fidi Impresa & Turismo Veneto. Perché se da una parte il Governo ha ufficializzato l'utilizzo del bonus, con l'intenzione di permettere a molti italiani di potere andare in vacanza, dall'altra rimangono le forti perplessità degli imprenditori sui reali vantaggi per l'economia rispetto al sistema innescato dal Governo stesso per il recupero dello sconto.

L'INCERTEZZA

Per l'albergatore, infatti, il Bonus Vacanza altro non è che un credito d'imposta recuperabile in tempi non certi, specie a fronte di un 2020 che non garantirà risorse per le aziende. Ed è qui che s'inserisce l'iniziativa partita da Jesolo, estesa a tutta la Regione e che permetterà di evitare che gruppi di albergatori rifiutino il bonus, magari per applicare loro stessi delle tariffe scontate. Al termine della stagione balneare, in base al progetto elaborato, Fidi Impresa acquisterà il credito d'imposta e garantirà agli albergatori la liquidità necessaria. «Con la stagione estiva che ci si presenta di fronte commenta il presidente di Aja e coordinatore di Federalberghi Spiagge Veneto, Alberto Maschio c'è il forte rischio di potere usufruire di quel credito d'imposta solo nei prossimi anni, quando invece in questo momento c'è la forte necessità di avere liquidità, per fare fronte ai molti costi che ci troveremo ad affrontare alla fine della stagione».

LA PROPOSTA

Da ciò la proposta di Fidi Impresa del Veneto: «È una grande opportunità sottolinea il vicepresidente regionale, Alessandro Rizzante - per tutti i nostri associati ed operatori del turismo in quanto permetterà di avere, a fine stagione, della liquidità. Quindi l'invito è di accogliere senza remore o preoccupazioni tutti i turisti che dovessero presentarsi con il bonus vacanze».

«Ancora una volta riprede Alberto Maschio - gli imprenditori hanno saputo arrivare laddove la politica aveva fatto dei pasticci. Vi era la necessità di garantire due cose: liquidità e tempi certi (che non c'erano nel caso del credito d'imposta). L'accordo raggiunto è una risposta immediata e puntuale che vogliamo dare a tutti i nostri associati, augurandoci che possa essere recepita. L'invito che, dunque, facciamo a tutti i nostri colleghi albergatori è di accogliere con assoluta serenità i turisti che dovessero presentarsi con il bonus vacanze, certi di ottenere non il credito d'imposta privo di tempi certi, ma della liquidità immediata, a fronte di una minima commissione, com'è corretto che sia garantita a chi svolgerà il lavoro».

L'ALTRA INIZIATIVA

Sempre a Jesolo, per sostenere il turismo balneare, va segnalata l'iniziativa di alcuni hotel, a partire dai tre gestiti da Matteo Rizzante (Adlon, Villa Sorriso e Marina), che hanno lanciato le prenotazioni delle camere per fasce orario, dalle 10 alle 19, abbinando anche posto auto, spiaggia e una scontistica nei ristoranti degli hotel. «In questo momento spiega l'albergatore c'è un forte turismo giornaliero, che si scontra con la necessità di avere un posto spiaggia, che quest'anno per i pendolari deve essere prenotata. Noi al lettino e ombrellone offriamo la comodità di una camera come appoggio. Anche questo è un modo per alzare lo standard dei servizi, nel nostro caso abbiamo già una lista di attesa».

Giuseppe Babbo

