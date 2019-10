Gli affari della Santa Sede, indaga anche la Procura di Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Anche la procura di Roma apre un faro sullo scandalo finanziario che ha portato all'acquisto del palazzo, gravato da ipoteche, da 200 milioni di euro nel cuore di Londra finanziato con i soldi dello Ior. Da San Pietro è stata richiesta la collaborazione agli investigatori capitolini. Gli inquirenti d'Oltretevere, infatti, hanno bisogno del supporto dei colleghi italiani per fare una serie di indagini sul territorio nazionale che altrimenti non potrebbero fare. Per questo motivo dal Vaticano sono partite una serie di rogatorie...