VENEZIA Il governatore Luca Zaia l'aveva detto e ripetuto: «Vedrete come aumenterà l'offerta e caleranno i prezzi...». Del resto è una legge del mercato e il settore dei test rapidi non poteva sfuggirle, soprattutto dopo la validazione da parte dell'istituto Spallanzani di Roma, chiesta e ottenuta dalla Regione e dal ministero della Salute. Così in questi giorni Azienda Zero è riuscita a spuntare un importo pari a un terzo di quello dei primi kit coreani comprati due mesi fa: 200.000 pezzi a 900.000 euro.

La corsa al test rapido aveva registrato un'accelerazione alla vigilia di Ferragosto, con l'ordinanza che imponeva il controllo sanitario a diverse categorie, fra cui i turisti al rientro da Croazia, Spagna, Grecia e Malta. Roberto Rigoli, coordinatore delle unità operative di Microbiologia dei Veneto, aveva pertanto evidenziato ad Azienda Zero «la necessità di procedere celermente all'approvvigionamento» degli strumenti di screening «per poter fronteggiare le richieste di analisi». Ecco allora i primi 10.000 e poi altri 23.600, acquisiti con urgenza «ai fini della salvaguardia della salute pubblica», al prezzo unitario inizialmente di 10,80 euro e successivamente compreso fra 6,50 e 12 euro, a seconda del fornitore che concorreva a soddisfare la richiesta complessiva. Con il passare delle settimane, il fabbisogno è ulteriormente aumentato, perciò Azienda Zero ha promosso una nuova indagine di mercato, per confrontare disponibilità e prezzi. A fronte di aziende che non avevano prodotti in pronta consegna e chiedevano comunque fino a 14,80 euro l'uno, è stata scelta la proposta di Abbott Rapid Diagnostics, capace di consegnarne anche 2 milioni per il 15 settembre (ma per il momento ne basterà un decimo), a 4,50 euro ciascuno.

Dinamiche che vedono in prima linea anche i laboratori privati. È il caso del Centro di Medicina, il colosso della sanità convenzionata che si è appena dotato di due apparecchiature mobili per svolgere gli esami in esterna. «Riteniamo che questo sarà il test di elezione per le realtà produttive ma anche nei contesti sportivi e negli eventi dove la tempestività è fondamentale», spiega l'amministratore delegato Vincenzo Papes, segnalando pure un effetto Billionaire nella richiesta giornaliera di diagnosi, «con punte di 400 tamponi settimanali», nonché nella domanda di test sierologici, «ritornata ai livelli di maggio» con un andamento di circa 500 prelievi quotidiani. Su questi verte anche il progetto riguardante oltre 1.200 lavoratori agricoli, provenienti dall'estero, promosso a Verona dall'Ulss 9 Scaligera e dall'ente bilaterale Agribi.

