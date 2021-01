GLI ACCORDI

ROMA Lo ha annunciato ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: l'Ue ha opzionato 300 milioni di dosi aggiuntive del vaccino Pfizer-Biontech. Dosi che potrebbero arrivare anche entro il primo trimestre dell'anno, e che verranno suddivise tra i Paesi dell'Ue sulla base della popolazione di ciascun Stato membro, come avvenuto per il lotto precedente, salvo l'esercizio di opt out (l'eventuale opzione di rinuncia). L'Italia dovrebbe avere perciò accesso ad almeno il 13,5% del nuovo lotto di dosi, pari - secondo il calcolo - a 40,5 milioni, ricevendo così una fornitura complessiva di 81 milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech entro la fine del 2021.

L'ACCORDO PARALLELO

Una buona notizia, anche se a margine della comunicazione c'è stata una polemica riguardo a trattative che la Germania avrebbe condotto con la società farmaceutica per avere 30 milioni di dosi in più, violando lo spirito dell'accordo di giugno tra i 27 che affidava a Bruxelles il compito esclusivo di negoziare la quantità di vaccini per conto di tutti. Un accordo sul quale non sembra essere stata fatta chiarezza da Berlino ma anche dalla Commissione Ue. Von der Leyen ha dichiarato che «l'unico contesto in cui teniamo i negoziati è quello dei 27. Lo facciamo insieme e a nessuno Stato membro è concesso, nell'ambito di queste basi legali vincolanti, di negoziare in parallelo». A prescindere dalla possibilità che i negoziati tedeschi vengano poi effettivamente finalizzati, i dati diffusi ieri dal governo federale confermerebbero l'accordo parallelo: 90 milioni di dosi del vaccino Pfizer in arrivo, e senza tener conto di quelle (altre 55 milioni) che arriveranno con l'accordo annunciato dalla Commissione. Nel pacchetto Ue sono previste perciò 60 milioni di dosi Biontech-Pfizer (un po' più di 55 milioni pro rata, pari al 18% spettante alla Germania) a cui si vanno ad aggiungere 30 milioni di dosi trattate con negoziati fuori accordo.

Nel frattempo, dopo un inizio a rilento, in Italia, le Regioni sembrano voler accelerare. La Lombardia ha raggiunto un accordo per far somministrare il siero pure ai medici di base. L'Emilia-Romagna è pronta a fare i vaccini di notte. Si partirà domani da Bologna con turno serale fino alle 22. La Campania darà una card di certificazione a chi è stato vaccinato (richiamo compreso), così come ha anticipato il presidente Vincenzo De Luca, mostrando il prototipo in diretta Facebook. «Sul retro c'è un chip - ha evidenziato - ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possono esibire per andare al cinema, al ristorante con più tranquillità».

Sempre da domani partirà la consegna delle prime 100 mila dosi del vaccino di Moderna, il secondo approvato in tutta Europa, più semplice da trasportare e conservare. Entro martedì invece sono attese altre 470 mila dosi del farmaco di Pfizer-Biontech. E a fine gennaio dovrebbe esserci l'ok per il siero di AstraZeneca. Notizie confortanti anche se non risolutive, se si considera che Pfizer è molto sottopressione ed esiste il rischio che non riesca a farcela a consegnare le quantità richieste.

Intanto, da uno studio condotto sul vaccino dalla stessa azienda e dall'università del Texas il siero sarebbe comunque efficace contro 16 diverse mutazioni del virus, comprese le varianti inglese e sudafricana. E anche una ricerca italiana andrebbe in questa direzione. Un segnale positivo per chi già intravedeva i rischi di una terza ondata anche con il virus mutato.

Il commissario straordinario Domenico Arcuri, nelle scorse settimane, ha più volte avvertito che «sarebbe complicato portare avanti la vaccinazione nel mezzo di una recrudescenza della curva epidemica», e ha esortato a comportamenti prudenti. Per capire se la curva dell'epidemia continuerà ad alzarsi bisognerà aspettare un'altra settimana, fino alla metà di gennaio, ma già ieri si presentavano agli ospedali persone che riferivano di aver contratto il virus durante le cene di Natale. Proprio per potenziare al massimo la vaccinazione sono attesi i 15 mila rinforzi garantiti con il bando per il reclutamento di vaccinatori. Per ora le iniezioni vengono somministrate nei 293 punti in Italia tra ospedali e Asl, ma presto saranno coinvolte anche le farmacie.

IL RAPPORTO

«Il nostro Paese - è intervenuto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia - è primo nel rapporto tra popolazione e vaccinati, in serata (ieri, ndr) sfioreremo i 500 mila vaccinati». «Siamo assolutamente ai vertici nel continente europeo», ha aggiunto il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. Lo Spallanzani, da dove è partito il Vax day il 27 dicembre, è diventato praticamente il primo ospedale Covid free, perché tutto il personale è già stato vaccinato. Due giorni fa sono stati immunizzati anche 120 poliziotti, a cominciare dal capo della Polizia, Franco Gabrielli. E la seconda dose verrà iniettata a partire dal 17 gennaio.

Cristiana Mangani

