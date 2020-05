GLI ACCERTAMENTI

VENEZIA A mezzogiorno di ieri è salita a 410.597 la quota dei tamponi effettuati in Veneto dall'inizio dell'epidemia, un dato che alza a 83,61 il numero degli esami processati ogni mille abitanti. Su questo sfondo, ha acceso il dibattito la notizia della delibera con cui la Regione amplia la facoltà di prescrizione anche ai medici di base e ai pediatri di libera scelta, ponendo un punto di domanda sulla capacità del sistema di reggere l'esenzione del ticket in caso di impennata delle richieste. A sollevare il problema è il sindacato Fimmg, ma Palazzo Balbi assicura: «La valutazione sull'opportunità o meno di disporre l'accertamento resta in capo ai sanitari».

LA TARIFFA

Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, torna sul provvedimento: «Abbiamo fissato una tariffa, che è pari a 61,70 per l'analisi più altri 2,30 per il prelievo. Nel testo abbiamo specificato che il medico di famiglia e il pediatra, quindi non più solo il personale dei Servizi di igiene e sanità pubblica, possono utilizzare il codice di esenzione 5G1. Chiaro che però è il dottore a fare da filtro e a decidere se prescrivere il tampone. Il cittadino non può pretendere la prestazione ad ogni costo, la ricetta rimane rossa anche se è dematerializzata». Domenico Crisarà, segretario regionale della Federazione dei medici di medicina generale, apprezza il chiarimento: «Dev'essere evidente a tutti che hanno diritto all'esenzione solo i pazienti che, a giudizio del medico, abbiano sintomi sospetti o vivano in una situazione di rischio. In tutti gli altri casi, dall'azienda che pretende il test per tutti i dipendenti al cittadino che non ha un'esigenza sanitaria oggettiva, non si nega l'esame, ma si applica il ticket di 64 euro».

LA PROPOSTA

Intanto il professor Giovanni Deriu, uno degli accademici di Lettera 150, rilancia la proposta dei tamponi di massa, «unica indagine in grado di attestare con un'accuratezza del 98% la presenza attuale del virus nei malati e identificare anche gli infetti asintomatici, i più pericolosi e numerosi». L'esperto intende infatti dirimere le due perplessità sollevate nei giorni scorsi dal governatore Luca Zaia. La prima riguardava il fatto che questo esame è un'istantanea del presente, non una predizione del futuro. «È vero concede Deriu che su 100 infetti asintomatici esaminati oggi, 95 saranno diagnosticati come positivi e 5 negativi diventeranno positivi fra qualche tempo. Ma isolare in quarantena 95 persone, impedendo di contagiare da 1 a 10 individui sani ed averne in circolazione solo 5 con una capacità di diffusione del male notevolmente minore, costituisce una differenza importante: 95/950 contro 5/50». La seconda cautela concerneva le modalità di organizzazione. Ma il professore afferma che è «complesso, ma non impossibile» allestire sei laboratori supplementari in Veneto: «I reagenti risultano più facilmente reperibili a maggio rispetto alla penuria di marzo, così come le macchine per elaborazione rapida dei risultati. Ogni provincia può trovare per suo conto le risorse umane e finanziarie necessarie alla realizzazione della propria struttura, cosa che richiede un tempo variabile tra i due e i tre mesi dal momento della disponibilità delle risorse». (a.pe.)

