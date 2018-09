«Giusto tutelare i padri separati ma che succede se si è disoccupati?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Condivido le proteste dei padri separati, spesso trattati come figure secondarie nella crescita dei figli, ma qui il rischio è di sfociare in un altro eccesso». Secondo l'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione matrimonialisti italiani, «in caso di separazioni con figli è sempre necessaria una valutazione caso per caso». Quali sono i rischi di una simile riforma?«Va fatta una premessa: finora l'affidamento condiviso non è mai stato pienamente applicato, perché i genitori non collocatari sono spesso stati relegati a...