«Giusto dare una scossa al Paese servono gli investimenti pubblici»

PARIGI Giovanni Tria vuole rilanciare gli investimenti pubblici per rilanciare il Pil e quindi diminuire il rapporto debito/Pil? «Dice quello che dicono quasi tutti, il 95 per cento degli economisti più aperti. Sta cercando di attuare una buona economia politica»: Jean-Paul Fitoussi non condivide le critiche di Carlo Cottarelli al nuovo ministro dell'Economia. «Tria crede troppo nel potere taumaturgico degli investimenti», ha messo in guardia Cottarelli nei suoi recenti interventi pubblici, «ma fare più deficit potrebbe rivelarsi...