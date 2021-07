Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA «Nessuno vuole sacche di impunità, nessuno vuole stabilire soglie di impunità. Processo rapido e tutti i colpevoli puniti. Nessuno è a favore dell'uso della dilazione, dei tempi, delle prescrizioni che c'era anni fa per cui andavano tutti.. no, no, non è questo l'intento di questo governo». Mario Draghi si presenta alla conferenza stampa che segue il consiglio dei ministri con la titolare della Giustizia Marta...