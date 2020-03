GIUSTIZIA

VENEZIA Teleudienze per gestire al meglio l'emergenza coronavirus nelle aule giudiziarie veneziane, con l'obiettivo di organizzare un futuro più efficiente anche quando il rischio sanitario sarà finito.

A Venezia, primo caso in Italia, lo smart working nei palazzi di giustizia diventerà realtà a partire dalla prossima settimana, grazie alla stretta collaborazione tra Corte d'Appello e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, che hanno raggiunto un accordo per lo svolgimento delle udienze a distanza. Il primo test si è svolto mercoledì scorso, grazie ad una Skype for business call che ha visto protagonisti il presidente dell'Ordine, Giuseppe Sacco, gli avvocati Mario Rigo e Federica Santinon, assieme ai magistrati della Corte, Fabio Laurenzi e Cinzia Balletti, e a Chiara Coppetta Calzavara della sezione lavoro del Tribunale. Un progetto al quale si è impegnata con determinazione la presidente della Corte lagunare, Ines Marini.

TELECAMERA E MICROFONO

La procedura sarà operativa dal 10 marzo, data nella quale è prevista la prima udienza a distanza: via email sarà inviato un link agli avvocati che dovranno avere un pc o uno smartphone dotato di telecamere e microfoni con il quale prendere parte all'udienza della sezione lavoro, di quelle per cui il decreto del governo non ha previsto alcun rinvio per via della loro urgenza.

«La Corte d'Appello di Venezia stava lavorando da tempo su questa iniziativa: le difficoltà da superare non erano poche, complice anche la normativa, ma noi dal punto di vista tecnico eravamo pronti - spiega Ines Marini - È necessario ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia perché si è sempre dimostrato disponibile, collaborativo e di supporto creando un vantaggio per tutti».

L'ORGANIZZAZIONE

L'attività giudiziaria potrà proseguire senza mettere a rischio la salute di magistrati, avvocati e delle altre parti interessate.

«Con il virus si è avverato quanto avevo dichiarato all'inaugurazione dell'anno giudiziario - prosegue la presidente della Corte - Da una crisi può nascere una opportunità e questa epidemia ha rappresentato proprio quell'opportunità per noi di rivedere i modelli organizzativi, ripartire le udienze in più giorni (questa mattina ho fatto un ordine di servizio in tal senso) e quindi intervenire anche sulle udienze da remoto. In questo modo portiamo vantaggi per tutti, ad esempio un legale da Belluno o Verona non dovrà recarsi a Venezia per partecipare ad un'udienza in cui si precisano le conclusioni, con un risparmio di costi, tempi e disagio. Questo provvedimento rimarrà valido anche dopo il coronavirus e potrà esser esteso a casi come l'audizione di un testimone o ai periti. In un momento drammatico c'è stata un'opportunità che non dico ci porterà nel futuro, ma almeno nel presente».

«In un momento di grande emergenza, la strettissima collaborazione tra Avvocatura e Magistratura ha guardato avanti in modo propositivo - precisa l'avvocato sacco - È stata infatti avviata a tamburo battente la sperimentazione, con esito positivo, di collegamenti in video conferenza tra gli Uffici e alcuni colleghi del Consiglio dell'Ordine per verificare l'effettiva possibilità di collegamento per tenere udienze in remoto. Un'importante innovazione nella stessa mentalità degli operatori del diritto che nasce in un momento difficilissimo che ne ha costituito il motore creando l'opportunità attuativa».

Gianluca Amadori

