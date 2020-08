GIUSTIZIA

VENEZIA L'Associazione nazionale magistrati deve intervenire «con il deferimento al collegio dei probiviri dei colleghi coinvolti». Lo chiede il coordinamento di Autonomia&indipendenza, la corrente più nuova e meno istituzionale della magistratura, in una nota diramata ieri, che fa riferimento ai contenuti delle chat Whatsapp dell'ex componente del Consiglio superiore della magistratura, Luca Palamara, grande tessitore di relazioni e accordi, finito sotto accusa a Perugia per corruzione. Conversazioni che la sua difesa ha depositato nel procedimento penale per dimostrare che Palamara era inserito in un sistema e che erano i colleghi, alcuni anche veneti, a cercarlo per chiedere il suo intervento e i suoi favori, per discutere delle nomine dei dirigenti. Nulla di illecito peraltro.

«Sono chat che minano la credibilità dell'intera magistratura - sostiene A&i - Molti magistrati sono del tutto estranei al sistema disvelato dalle indagini di Perugia, impegnati a svolgere il proprio lavoro preoccupandosi esclusivamente di curare la propria professionalità per esercitare al meglio la giurisdizione».

Il coordinamento di A&i sottolinea come non vi sia stato finora «alcun segno di resipiscenza per condotte eticamente riprovevoli: i colleghi che hanno interceduto presso Palamara non hanno ritenuto di fornire spiegazioni e tantomeno si sono sentiti in dovere di farlo i colleghi poi nominati e che attualmente occupano incarichi direttivi e semidirettivi in molti uffici giudiziari. Le dichiarazioni rese dai pochi, poi, sono risibili e oltraggiose verso coloro che non hanno mai condiviso le logiche della degenerazione correntizia».

AZIONI DISCIPLINARI

«Non possiamo più tollerare di assistere a questa devastazione - conclude la nota di A&i - L'Anm deve fare la sua parte: Chiediamo che i colleghi coinvolti vengano deferiti al collegio dei probiviri senza ulteriore indugio e che le loro posizioni vengano al più presto esaminate dai competenti organi disciplinari e in ogni sede istituzionale. Partiamo da qui, senza timore, per ricostruire».

La giunta veneta dell'Associazione nazionale magistrati ieri ha ritenuto di non intervenire per ora con alcun comunicato sulla vicenda. Lo ha fatto invece la Camera penale veneziana, l'associazione che riunisce gli avvocati penalisti, la quale, senza voler entrare nel merito delle singole conversazioni (alcune riguardano il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, e il pm distrettuale, ora a Treviso, Paolo Fietta, tutti colleghi di corrente, Unicost, quella di centro della magistratura) scrive che «dimostrano la assoluta urgenza della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri al fine di sottrarre alla indebita ingerenza dei magistrati del pubblico ministero la scelta dei Presidenti di delicatissimi uffici giudicanti».

SISTEMA DEGENERATO

La Camera penale, presieduta da Renzo Fogliata, evidenzia come l'indagine di Perugia su Palamara, che è stato anche presidente dell'Associazione nazionale magistrati, «ha da tempo dimostrato alla opinione pubblica come la degenerazione del sistema correntizio abbia prodotto un blocco di potere talmente pervasivo da condizionare il sistema politico ed asfissiare la autonomia interna della magistratura imponendo le proprie regole ed i propri costumi anche a magistrati corretti e stimati, come proprio il caso del Procuratore di Venezia dimostra».

Due giudici veneziani citati nelle chat di Palamara, sono intervenuti ieri per negare l'esistenza di trame o inciuci e per spiegare che la presidenza è stata a loro assegnata perché dovuta, per titoli e meriti.

«Non ho mai conosciuto Palamara - precisa Luca Marini, presidente della sezione Gip di Venezia, che appartiene alla corrente di destra di Magistratura indipendente - Rispetto al collega Stefano Manduzio sono più anziano e avevo precedenti esperienze di presidenza. Per me hanno votato i rappresentanti di Magistratura indipendente, Unicost, Autonomia e indipendenza e la maggioranza dei componenti laici del Csm. Tutto trasparente. Palamara con la mia nomina non c'entra nulla».

Anche la presidente del Tribunale del riesame di Venezia, Licia Marino, non ci sta a far passare la sua nomina come frutto di accordi tra correnti: «Non ho mai avuto contatti con Palamara, mi sono limitata a partecipare a molti concorsi e, per la verità, prima di presentare domanda per Venezia, vedendomi preferire un ex parlamentare, rimasto fuori ruolo per decenni per la presidenza del Tribunale di Pordenone (il giudice Lanfranco Tenaglia, ex deputato Pd, ndr). Pertanto apparire come coinvolta negli inciuci di Palazzo mi pare un po' troppo».

Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA