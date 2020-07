GIUSTIZIA

VENEZIA Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha annunciato ieri di aver delegato l'ispettorato generale del ministero di via Arenula a svolgere accertamenti preliminari in Corte d'appello a Venezia sul caso denunciato lunedì dai sette presidenti delle Camere penali del Veneto, in relazione ad alcuni documenti che gli avvocati ritengono bozze di sentenze già scritte, con tanto di decisione e indicazione dei termini di deposito delle motivazioni, prima ancora che il processo iniziasse e avvenisse la discussione tra le parti.

La vicenda finita nel mirino degli avvocati si riferisce ad un'udienza svoltasi lo scorso 6 luglio ed è stata segnalata da due difensori, uno dei quali ha ricevuto via Pec dalla cancelleria della Corte, tre giorni prima del processo, un documento che assomiglia ad una sentenza; la seconda segnalazione è pervenuta da un secondo legale che ha rinvenuto analogo documento all'interno del fascicolo processuale il giorno del processo.

A seguito delle proteste, il collegio giudicante, presieduto da Luisa Napolitano, ha deciso di rinviare l'udienza per la necessità di sostituire il giudice relatore (il dottor Giulio Borella) per aver espresso «elementi di valutazione anticipatori della decisione».

Nei giorni successivi, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla Camera penale, la presidente della Corte d'appello, Ines Marini, ha comunicato di aver avviato accertamenti e ha inviato agli avvocati copia dei verbali d'udienza e di documenti, analoghi a quelli segnalati dai due difensori, relativi a sette processi.

La presidente della Corte ha successivamente replicato alla richiesta di ispezione ministeriale formulata dalle Camere penali del Veneto smentendo con decisione che i documenti finiti sotto accusa - inviati per errore ai legali - siano sentenze già scritte prima dell'udienza.

La dottoressa Marini ha precisato che si tratta di semplici bozze, di schemi di lavoro che il giudice aveva predisposto con tutti gli elementi utili per la comprensione del caso e che la decisione sarebbe stata assunta, come sempre accade, dopo la discussione di accusa e difesa, dai tre componenti del collegio giudicate riuniti in camera di consiglio.

Le Camere penali del Veneto, però, insistono a chiedere chiarezza, annunciando che, nei prossimi giorni, renderanno pubblico uno dei documenti finiti sotto accusa, per dimostrare che assomiglia in tutto e per tutto ad una sentenza, più che ad una bozza di lavoro. «Nessuna polemica o attacco personale - ha precisato il presidente dalla Camera penale veneziana, Renzo Fogliata - Il nostro obiettivo è soltanto quello di fare chiarezza e di difendere l'istituto processuale da procedure che riteniamo anomale».

DURA PRESA DI POSIZIONE

Sulla questione è arrivata ieri anche la dura presa di posizione da parte della Giunta dell'Unione nazionale delle Camere Penali italiane che parla di «svilimento del giudizio di appello». In un documento diramato in mattinata, organismo che riunisce tutti i penalisti italiani definisce «il fatto gravissimo, meritevole non solo di approfondimento ispettivo ma di nette iniziative sul piano della verifica disciplinare dei comportamenti dei soggetti coinvolti».

La Giunta dell'Unione delle Camere penali rileva «come una parte della Magistratura italiana abbia evidentemente abbandonato l'essenza codicistica del giudizio di appello, prospettandone in una visione efficientistica e violatrice dei diritti una nuova natura di giudizio meramente cartolare, affidato ad un solo componente del Collegio, in violazione dei principi di contraddittorio sulla prova, di oralità e di pubblicità, che secondo il dettato normativo contraddistinguono la seconda fase del procedimento». E, nel sollecitare l'ispezione ministeriale, invita la magistratura associata a «condividere una riflessione sulle prassi degenerative in grado di appello e sul recupero dell'effettività del secondo giudizio».

Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA