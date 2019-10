CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIUSTIZIAROMA Clima di dialogo, volontà di superare gli ostacoli ma nel merito zero passi avanti. Sulla riforma della prescrizione Pd e Bonafede restano sulle proprie posizioni. Nell'incontro tra la delegazione dem e il Guardasigilli tenutosi ieri alla Camera è stata fatta una ricognizione su tutti i capisaldi della riforma della giustizia ma il nodo più controverso non è stato sciolto. Nonostante il muro contro muro c'è l'intenzione del ministro di portare la riforma della giustizia in una dell prossime riunioni del Consiglio dei...