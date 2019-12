Giustizia prima grana sul tavolo di Conte Poi il nodo sicurezza

IL FOCUS

ROMA Sarà la giustizia, e in particolare la prescrizione, la prima tappa dello slalom di gennaio di Giuseppe Conte. Tappa spinosissima, perché M5S, Pd e Iv viaggiano su binari lontanissimi e il rischio è che lo stallo sulla riforma Bonafede inquini sul nascere il confronto nel governo dal quale il presidente del Consiglio vuol far ripartire la sua agenda.

Del resto, nonostante nella conferenza di fine anno abbia dato un suo netto imprinting alla direzione del governo giallorosso, la maggioranza resta fragile. Con l'ombra del nuovo gruppo alla Camera che, nonostante l'appello del premier a non destabilizzare, resta un'ipotesi sul tavolo. Il capo del governo arriverà al vertice sulla giustizia previsto il 7 gennaio probabilmente dopo aver completato l'insediamento di nuovi ministri alla Scuola e all'Università e Ricerca Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi. La scelta dello spacchettamento, a livello numerico, avvantaggia il Pd e, allo stesso tempo, frena la possibile richiesta di un mini-rimpasto da parte dei Dem dopo le Regionali.

Fra gli altri temi caldi in agenda quello della correzione dei decreti Salvini che però probabilmente non sarà affrontato prima delle elezioni regionali previste per il 26 gennaio. Prima arriveranno altri nodi al pettine come quello del futuro dell'Ilva, l'Alitalia e il rebus concessioni con i 5Stelle che premono per la revoca della Concessione ad Autostrade e il Pd che ha una posizione più cauta.

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA