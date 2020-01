GIUSTIZIA

MESTRE Sarà probabilmente una giudice padovana a celebrare il processo con rito abbreviato sulle presunte infiltrazioni della camorra nel Veneto orientale. nel corso dell'udienza preliminare di ieri, celebrata nell'aula bunker di Mestre, agli avvocati è stato anticipato che la designata dovrebbe essere la dottoressa Elena Lazzarin: sarà il Consiglio giudiziario, mercoledì prossimo, a dover dare il via libera alla sua applicazione a Venezia.

Ad optare per il processo abbreviato (e dunque con lo sconto di un terzo della pena) potrebbero essere una ventina di imputati, ma gran parte di loro aspettano proprio di sapere quale sarà il giudice che sarà chiamato a pronunciarsi. La ricerca di un giudice in un altro Tribunale si è reso necessaria perché, a causa della lunga durata delle indagini - circa un decennio - in laguna si sono resi quasi tutti incompatibili essendosi occupati di proroghe delle indagini o delle intercettazioni.

L'IMPRENDITORE PENTITO

Ha optato per l'abbreviato anche Christian Sgnaolin, l'imprenditore sandonatese diventato braccio destro del boss di Eraclea, Luciano Donadio: dopo l'arresto, ha infatti iniziato a collaborare con gli inquirenti, raccontando tutto ciò che sa in merito all'organizzazione criminale e ad una lunga serie di episodi nei quali ha avuto un ruolo attivo.

Ieri, tra gli altri, hanno concluso gli avvocati Giuseppe Muzzupappa, difensore di Cosantino Positò e Tommaso Napoletano; Simone Vianello per Carmelo Florida e Barbara Mariano per Franco Breda. Il legale di Paolo Valeri, Amedeo Rizza, è stato ascoltato in videoconferenza dal carcere di Voghera. Tutti si sono opposti alla richiesta di rinvio formulata dai pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini. L'avvocato Fabio Crea ha invece eccepito la nullità degli atti a carico del suo assistito, Giuseppe Daniel: per la rapina di cui è chiamato a rispondere, infatti, era già stato indagato a Treviso e la sua posizione archiviata, senza essere mai aperta.

Prossima udienza dedicata alle difese il 30 gennaio. (gla)

