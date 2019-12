Giustizia, l'ultimatum Pd: «Conte trovi una sintesi» Lite su Reddito e pensioni

LA GIORNATA

ROMA E' la prima grana di Giuseppe Conte per il 2020. Per una ragione pratica, visto che la norma entra in vigore a partire dal primo gennaio. Ma anche perché la giustizia sin dagli albori di questo governo è uno dei terreni su cui M5s e Pd sono più distanti e inoltre i renziani inacciano di votare il disegno di legge presentato da Foraza Italia. Dunque, lo scontro sulla prescrizione agita il Capodanno della maggioranza rosso-gialla. Ma nel governo si riapre anche il fronte su Reddito di cittadinanza e Quota 100. Se prima erano solo i renziani a chiederne la revisione oggi anche il Pd, con Andrea Marcucci: «Biosgna iniziare a valutare», sostiene.

LA RESA DEI CONTI

Per il 7 gennaio è fissato un vertice. Ma i dem già chiamano direttamente in causa il premier. Walter Verini, responsabile giustizia del Partito democratico, la mette così: «Ci auguriamo che il ministro Bonafede si muova dalla sua rigidità e che il presidente del Consiglio Conte si adoperi per trovare una sintesi all'interno della coalizione».

LA NORMA

La norma che prevede lo stop della prescrizione dopo il processo di primo grado, va ricordato, è un eredita dell'esecutivo giallo-verde, fortemente voluta proprio dai grillini. Il Pd, lo scorso 27 dicembre, ha presentato la sua controproposta, un disegno di legge di un solo articolo che prevede la sospensione dei tempi della prescrizione di due anni per l'appello e di un anno dopo la Cassazione, ai quali si possono aggiungere altri sei mesi se c'è il rinnovo dell'istruzione dibattimentale, per un totale di 3 anni e sei mesi.

Il problema, spiegano i dem è quello di avere tempi certi per la durata dei processi. «Ricordo che nella maggioranza tre forze hanno una posizione più o meno comune, poi ci sono i 5Stelle che necessariamente devono tener conto anche delle proposte diverse dalla loro», incalza Verini.

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non replica ma da viale Arenula fanno filtrare l'intenzione di difendere strenuamente il provvedimento. A parlare, per il M5s, è però Francesca Businarolo. La presidente della commissione Giustizia della Camera sottolinea che la norma «non avrà effetto retroattivo» e dunque «si applicherà solo ai processi per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020». «Considerato il tempo che in genere trascorre tra il fatto e la sentenza di primo grado, la legge farà sentire i suoi primi effetti solo fra alcuni anni, presumibilmente dopo la fine di questa legislatura che tutti noi vogliamo arrivi alla sua scadenza naturale. Mi domando: perché tanta agitazione da parte di alcuni esponenti della maggioranza? E perché toni molto simili a quelli del ricatto?».

A legare la questione prescrizione alla vita dell'esecutivo è però Pier Ferdinando Casini, esponente centrista eletto con il Pd, ma soprattutto senatore, dunque un voto fondamentale nel ramo del Parlamento in cui il Conte 2 è più fragile. A suo giudizio, infatti, trovare una soluzione «non è una possibilità, ma un obbligo» perché «non ci si può rassegnare a vivere in una Repubblica dove, se un cittadino entra nel girone infernale, è destinato a convivere col pregiudizio e col sospetto per tutta la vita anche se innocente»: «Se il governo vuole continuare ad avere la fiducia di parlamentari liberi come il sottoscritto, il ministro deve trovare una soluzione rapida e convincente», avverte.

Come se non bastasse la grana giustizia Conte si troverà sul tavolo anche i dossier su Reddito di cittadinanza e pensioni. Di Maio non gradisce la presa di posizione dei dem e avverte: «Non si toccano». Palazzo Chigi per ora si ,imita ad osservare: revisioni non sono in agenda.

Barbara Acquaviti

