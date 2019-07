Giustizia, governo battuto tra franchi tiratori e assenze gialloverdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLA CAMERAROMA La ministra Giulia Bongiorno annuncia che in settimana la maggioranza stringerà sulla riforma della giustizia, ma la giustizia resta terreno scivoloso per i gialloverdi. Ieri alla Camera, infatti, il governo è stato battuto in una votazione segreta su un emendamento alla proposta di legge dell'azzurro Costa per i risarcimenti in caso di ingiusta detenzione. Un testo che, peraltro, in commissione era stato approvato all'unanimità.Ed è stata proprio una proposta di modifica - di impronta garantista- firmata dal deputato di...