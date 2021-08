Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Nella notte la doppia fiducia della Camera alla riforma del processo penale firmata da Marta Cartabia. E oggi è prevista la votazione finale. Le fibrillazioni nel governo e tra i partiti di maggioranza, nonostante Mario Draghi stia per superare uno degli scogli più rischiosi rappresentato dalla riforma della giustizia, sono però destinate a continuare. In queste ore, infatti, comincia il semestre bianco: in caso di crisi il...