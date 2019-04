Giustizia civile, la Ue striglia l'Italia: «Migliora, ma è la più lenta d'Europa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBRUXELLES L'efficienza del sistema giudiziario finisce sotto la lente della Ue e l'Italia non spicca per celerità. Anzi: si conferma tra i Paesi comunitari ad avere i tempi più lunghi per risolvere i casi di contenzioso civile, amministrativo e commerciale. È quanto emerge dalla valutazione annuale della Commissione europea, sulla base di dati del 2017. In testa alla classifica Ue c'è la Danimarca, che per la risoluzione di questi casi, nel primo grado di giudizio, impiega in media 22 giorni. A Paesi come l'Olanda occorrono invece...