Giuseppe è uno dei nuovi poveri che il covid ha steso con un cazzotto in pieno volto. La perdita del lavoro, nell'ambito del turismo, è arrivata a novembre, con l'acqua granda. Suo figlio, stagionale al porto, si è visto sbarrare le porte del futuro a causa della pandemia che ha stravolto il mondo, mentre la moglie, contratto a tempo determinato, ha salutato la sua datrice di lavoro, un'estetista, perché bisogna tirare la cinghia. Il negozio non ha più bisogno di lei, perciò il contratto non le è stato rinnovato.

Nel frattempo il mutuo corre, il garante è anche lui in difficoltà economica, e quindi i soldi della disoccupazione volano nelle casse della banca. Il Comune tampona, ma i soldi non bastano a pagare l'assicurazione o il bollo dell'auto, quindi ci si riversa sul trasporto pubblico, ma anche lì si cerca di fare il portoghese per arrivare a fine mese recuperando anche quell'euro e mezzo a tratta. Tutto per portare curricola in giro a Venezia, dove dovrebbe nascere la speranza che il telefono squilli e chieda la disponibilità a lavorare.

A sostenere Giuseppe in questo momento di tragica difficoltà c'è solo un impegno: quello di dare il buon esempio al figlio, alla famiglia, cercando di regalare ai propri eredi il sogno di andare avanti. Magari diventare genitori e poter vivere il nuovo, vero, lusso, cioè comprare al supermercato il prodotto senza esser costretto a fare i conti con il portafoglio, per vedere se i centesimi sono sufficienti.

