LA PRIMA SEDUTA

VENEZIA Luca Zaia ha deciso: prima ci sarà l'insediamento del consiglio regionale del Veneto con i 50 eletti (51 con lui), poi nominerà la giunta. E solo successivamente ci sarà la surroga: i consiglieri nominati assessori si dimetteranno dall'assemblea legislativa e subentreranno i primi dei non eletti. Presumibilmente, e compatibilmente con il lavoro di verifica della Corte d'Appello, la prima seduta del consiglio regionale si terrà giovedì 8 o venerdì 9 ottobre. Quanto alla scelta degli assessori, Zaia ai giornalisti ieri ha detto di aver già deciso, glissando peraltro sulle nomine esterne: «Per legge tutti gli assessori saranno esterni». Nel senso che i consiglieri regionali, se scelti in giunta, dovranno lasciare lo scranno di Palazzo Ferro. Ma nulla vieta a Zaia, come fatto nel 2015, di scegliere dei non consiglieri. L'eventualità non è remota e riguarda Verona.

GLI ALLEATI

Zaia ha comunicato agli alleati che in settimana organizzerà gli incontri in vista della formazione della giunta. I pronostici danno un assessore (su dieci) a Fratelli d'Italia e un incarico istituzionale (pare la vicepresidenza del consiglio) a Fratelli d'Italia. Ieri Zaia non si è sbilanciato: «Posso solo dire che saranno 10 assessori». E ha escluso bilanciamenti tra lista Zaia e lista Lega: «Sono sostanzialmente la stessa cosa». Quanto al toto-giunta, c'è fermento in Fratelli d'Italia e particolarmente a Verona: l'eletto nella lista di Giorgia Meloni è Daniele Polato, assessore nel Comune scaligero, difficilmente nominabile da Zaia per via di una condanna, sia pure in primo grado, per una storia di firme false sui moduli elettorali. Il primo dei non eletti a Verona è Stefano Casali, che ha battuto Massimo Giorgetti, e il pressing è per nominare lui in giunta. Ma se per FdI ci fosse, come pare, un posto solo, Zaia sceglierà Casali o l'usato sicuro Elena Donazzan? Non solo: autorevoli fonti leghiste premerebbero per Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi. Nel frattempo in terra scaligera hanno rifatto i calcoli: in Lista Zaia l'eletto non sarebbe Filippo Rando, ma Alessandra Sponda.

MANOVRE DEM

In attesa della direzione regionale del 9 ottobre e delle dimissioni di Alessandro Bisato, da registrare le manovre in casa Pd. Raccontano che Alessandra Moretti si sia detta disponibile a wprendere il posto di Bisato, mentre a Palazzo Ferro Fini Francesca Zottis avrebbe manifestato il desiderio di fare non la capogruppo, ma la vicepresidente dell'assemblea legislativa, incarico già adocchiato da Andrea Zanoni. E il capogruppo? I rumors di palazzo adesso indicano il recordman di preferenze Giacomo Possamai. Un modo per contenerlo.

Al.Va.

