Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPARIGI «Con questi dieci nomi l'affare è chiuso» scandiscono all'Eliseo. In realtà l'«affare» del rientro in Italia dei latitanti degli anni di Piombo è appena cominciato e rischia di essere lungo. «Lunghissimo» ha confermato ieri Irène Terrel, avvocata storica degli ex terroristi che furono accolti dalla Dottrina Mitterrand e che da tre giorni sono in attesa di estradizione. Oltre ai tempi normalmente lunghi della...