Giudice omicida sogna la fuga in Italia grazie alla moglie miss

LA STORIAIl presidente della Corte Suprema venezuelana sogna di fuggirsene in Italia con la sua compagna, una ex Miss Venezuela. Maikel Moreno, autorità massima del Tribunal Supremo de Justicia del Venezuela, pochi giorni fa ha giurato lealtà a Nicolas Maduro ed è stato colui che gli ha consegnato la fascia presidenziale nel giuramento di gennaio, definito «una farsa» dall'opposizione.LA SMOBILITAZIONEIn Venezuela c'è aria di smobilitazione - o perlomeno di cambiamenti - e il giudice, condannato per omicidio nel 1987 e accusato nel 1989,...