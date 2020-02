TREVISO Gravità del reato e degli indizi, rischio di reiterazione e di fuga. Erano questi gli elementi su cui la Procura di Treviso, nell'autunno del 2016, aveva chiesto la custodia cautelare in carcere per A.C.N., 30enne nigeriano accusato di traffico di stupefacenti. Ma il pusher in galera c'è stato pochissimo e ora che si sta celebrando il processo è, malgrado la sua pericolosità, ancora a piede libero perché poco dopo il Tribunale del Riesame accolse l'istanza di annullamento dell'ordinanza del gip Angelo Mascolo. «Il giudice - ha scritto a proposito dello spacciatore nigeriano il tribunale della libertà - non ha esplicitato la propria autonoma disamina degli elementi indiziari e dei motivi per i quali sono stati ritenuti rilevanti». Il Riesame, nelle motivazioni con cui ha annullato la custodia cautelare del trafficante di droga, scrive che «la contestuale lettura del provvedimento evidenzia come il giudice abbia riportato la valutazione delle emergenze di indagine a carico dell'indagato senza esplicitare la propria autonoma disamina degli elementi. Dopo aver riportato l'esposizione delle emergenze investigative, il giudice ha riportato integralmente la valutazione operatane dal pubblico ministero nella sua richiesta, senza esplicitare il proprio autonomo percorso argomentativo».

