GIRO DI VITE

ROSOLINA (ROVIGO) Fino a martedì rappresentavano una sorta di zona franca, ma ieri anche le spiagge Rosolina Mare sono state chiuse al pubblico. Sotto la spinta dei cittadini che chiedevano un giro di vite alla possibilità di passeggiare in riva al mare, di accedere alle aree verdi comunali e di fare sport nelle pinete o lungo le sommità arginali, alla fine il sindaco Franco Vitale ne ha ordinato la chiusura da ieri fino al 3 aprile. Solo fino al giorno prima la scelta di lasciare libero accesso - pur con tutte le precauzioni quali il divieto di formare assembramenti - si poggiava su due elementi: il senso civico e la responsabilità dei cittadini che, in questi primi dieci giorni di restrizione alla libertà di movimento, avevano capito la gravità del momento, e soprattutto il fatto che in un territorio vasto come quello di Rosolina, lasciare la possibilità di movimento, di fare passeggiate o sport singolarmente era praticabile. Ma con una singolare forma di autodisciplina, i cittadini hanno di fatto imposto al sindaco di irrigidire le misure già in atto, togliendo loro anche le ultime occasioni per uscire di casa.

Non che le spiagge di Rosolina fossero alla portata di tutti: l'esclusiva Albarella è un'isola privata il cui accesso è consentito solo ai proprietari delle abitazioni costruite all'interno e ai loro ospiti, mentre Rosolina Mare, la più nota località turistica della provincia di Rovigo capace di registrare un milione di presenze annue, dista una decina di chilometri dal centro cittadino e durante l'inverno conta solo un centinaio di residenti. Con le limitazioni e i controlli sugli spostamenti, praticamente impossibile la creazione di assembramenti proprio qui. A Rosolina Mare è sempre visitabile il grande Giardino Botanico, mentre la pineta è sempre frequentata dagli amanti della mountain bike. E poi ci sono le strade sulle sommità arginali del Po di Levante o dell'Adige, quelle delle valli da pesca e dei canali, e le aree verdi, le campagne, che circondano la località. Facile capire perché i cittadini più ligi alle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, notavano troppa gente in giro per il paese pur in una realtà che conta poco più di 6mila abitanti.

La stretta voluta dai cittadini e attuata dal sindaco, da ieri ha portato alla chiusura di spiagge, parchi, giardini e aree verdi comunali, delle pinete litoranee e comunali e degli argini fluviali e delle acque pubbliche. Non solo: sport e attività motorie potranno essere praticate entro 1 km dalla propria abitazione, mentre le passeggiate con gli animali domestici potranno avvenire entro 200 metri da casa. Naturalmente, vengono fatte salve le attività lavorative che si svolgono in queste aree, in primo luogo quelle degli operatori turistico balneari che, pur con tutte le incertezze sull'avvio della stagione, stanno eseguendo interventi sulle proprie attività.

PAESAGGIO SPETTRALE

Una stagione che, un mese fa con lo svolgimento degli Internazionali di Supermarecross e la stagione già mite, aveva iniziato a portare sulla spiaggia di Rosolina Mare tantissima gente. E fino a domenica 1 marzo, come un po' in tutte le località turistiche della costa veneta, da Sottomarina a Jesolo, passando per Cavallino Treporti, Caorle e Bibione, le spiagge erano piene e tanti locali avevano anticipato l'apertura. Nel giro di due settimane, proprio mentre il sole invoglierebbe ancor di più a stare all'aperto, l'emergenza Covid-19 ha fatto svuotare le località turistiche. Un paesaggio spettrale, con alberghi, appartamenti, ristoranti e negozi chiusi, strade vuote e rari passanti.

Enrico Garbin

