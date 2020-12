IL CASO

NEW YORK Bribery-for-pardon: un'accusa gravissima, che sfiora la Casa Bianca al tramonto della presidenza Trump. «Tangenti in cambio di una grazia». Quest'ultima bomba sulla stampa Usa è stata subito criticata da Trump come «fake news», ma arriva mentre il tema dei perdoni acquista peso e si colora di giallo. I perdoni di fine presidenza sono sempre causa di accalorate discussioni, ma con Trump sono diventate roventi. Da vari giorni circola infatti l'ipotesi che il presidente vorrebbe perdonare se stesso e i suoi tre figli maggiori, oltre al genero Jared Kushner e forse anche l'avvocato Rudy Giuliani.

IL POTERE DI PERDONO

Il potere di perdono per i presidenti Usa è molto vasto, anche se può essere applicato esclusivamente ai crimini federali. In questi casi inoltre si tratterebbe di perdoni preventivi, cioè di crimini che il presidente evidentemente sa che sono stati commessi ma non sono ancora oggetto di indagini. Tutti gli esperti ammettono che simili perdoni sono ammissibili, e ricordano come il presidente Gerald Ford nel 1974 perdonò preventivamente il suo predecessore Richard Nixon che rischiava di essere incriminato per ostruzione della giustizia. Tuttavia, concedere un perdono del genere significa implicitamente riconoscere che un crimine è avvenuto, tant'è che nel documento il presidente dovrebbe chiarire per che cosa estenda la grazia. Ciò ovviamente si scontra con le lamentele di Trump che ha detto di temere che la prossima Amministrazione voglia vendicarsi contro di lui, nonostante Biden abbia più volte assicurato che non vorrà usare la giustizia per scopi politici e vendette personali, e lascerà il Dipartimento della Giustizia completamente autonomo.

Nei suoi quattro anni alla Casa Bianca Trump ha già perdonato decine di persone, tutte già condannate, inclusi vari nomi illustri, come l'ex finanziere Michael Milken e l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. Il New York Times rivela che in vista della sua uscita, il presidente ha ricevuto 8500 petizioni da comuni cittadini americani per la grazia o la commutazione della pena. Ci sarebbe poi un folto gruppo di amici ed ex collaboratori che fanno privatamente pressioni per ottenerla anche loro. E a quanto pare ci sarebbero individui pronti a versare cifre importanti direttamente alla Casa Bianca o a gruppi di pressione politici vicini al presidente per «comprare» la grazia di Trump.

L'esistenza di questo schema di tangenti è stata rivelata in seguito alla decisione della giudice federale Beryl Howell di desecretare alcune parti di un fascicolo giudiziario aperto lo scorso agosto. Le 22 pagine pubblicate martedì sera tuttavia sono piene di omissis, e tra gli omissis sono inclusi i nomi delle persone che hanno ideato lo schema di corruzione e il nome dell'individuo che il presidente dovrebbe perdonare. Non esiste neanche alcuna prova che il bribery-for-pardon sia effettivamente atterrato sulla scrivania di Trump. Ma è molto significativo che il giudice Howell abbia reso nota l'esistenza dell'inchiesta proprio mentre Washington è nel vortice delle voci di imminenti possibili perdoni vip. Tra l'altro c'è chi sostiene che Howell abbia ottenuto il via libera alla desecretazione del fascicolo dallo stesso ministro della Giustizia William Barr, un fedelissimo di Trump, che per l'appunto nello stesso giorno in cui questo documento è venuto alla luce ha anche rilasciato un'intervista all'Associated Press in cui ha sconfessato Trump e ha dichiarato che «non ci sono state frodi nelle elezioni».

LE CAUSE

Il distanziamento di Barr da Trump sul fronte della battaglia contro la vittoria di Biden è forse il segnale più grave per il presidente, che promette di continuare a combattere ma finora non ha vinto nessuna delle cause che ha portato in tribunale. Pubblicamente infatti Trump e il suo legale Giuliani sostengono di avere le prove di frodi gigantesche, ma poi in tribunale non parlano mai di quello che hanno sostenuto in pubblico, né portano prove o per lo meno testimonianze. E vari giudici, perfino uno nominato dallo stesso Trump, hanno bocciato i ricorsi, spesso con giudizi severi per la loro infondatezza.

Anna Guaita

