Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Giovanile e sportiva, Sandra Gatto, ha 53 anni ed è appena arrivata nella sua casa di Mestrino (Padova) dopo il turno di lavoro. Sembrerebbe un giorno come un altro, ma la donna è una delle 8 persone denunciate giovedì dalla Digos nell'operazione contro i no vax violenti. Vive in una palazzina immersa nella tranquillità di un paese della cintura urbana di Padova, e sul suo capo pende l'accusa di istigazione a delinquere perché nella chat...