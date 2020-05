IL PROGETTO

MESTRE Hanno scelto una modalità social, per condividere l'appello a ripartire in sicurezza. In prima linea i presidenti dei Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto: Eugenio Calearo Ciman (presidente Giovani Imprenditori Confindustria Veneto), Marco Dalla Bernardina (Verona), Giulia Faresin (Vicenza), Manuela Galante (Rovigo), Marco Limana (Belluno) e Alessandra Polin (Venetocentro) Il video, visibile su Facebook tocca molti temi: dalla necessità di contemperare le esigenze della salvaguardia della salute con quelle della tenuta del sistema economico, alla necessità di assicurare a chi torna al lavoro, un'assistenza ai propri figli; dalla possibilità di regionalizzazione delle aperture, al necessario supporto finanziario a famiglie e imprese.

Un testo semplice e di grande impatto di cui riportiamo alcuni stralci: «Sono passati quasi due mesi - si dice - dall'inizio del lockdown. Mesi in cui, il sentimento che ha unito l'Italia, è stato la paura. Paura di uscire di casa, di non poter rivedere i propri cari, di un futuro quanto mai incerto. Ora ci siamo stancati di avere paura. Il Governo ci aveva rassicurato promettendo misure straordinarie. È giunto il momento del coraggio di prenderci la responsabilità della salute dei nostri collaboratori. Ed è giunto il momento per la politica di avere il coraggio di fare quelle scelte, che fino ad ora non ha fatto, nascondendosi dietro al parere di esperti che, come è giusto che sia, centrano il loro intervento solo sulla sicurezza. La scienza deve consigliare ma la politica deve contemperare le esigenze di salvaguardia della salute con quelle del sistema economico e sociale del Paese». Idee chiare per la ripartenza, quindi. «Non possiamo chiedere ai genitori di lavorare, pagare le tasse per la scuola pubblica e la baby sitter per la sorveglianza privata e fare anche da educatori e insegnanti. Pretendiamo di tornare a lavorare».

