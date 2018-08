Giovani, con il bonus assunzioni 62mila posti di lavoro stabili in più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Con il rinnovo per altri due anni del bonus assunzioni anche per i giovani tra i 30 e i 35 arriveranno oltre 62mila posti stabili in più. È uno degli effetti delle modifiche al decreto dignità, quantificati dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione che accompagna il provvedimento in Aula. «Puntare sulla stabilità occupazionale - commenta il ministro Riccardo Fraccaro - premia lavoro e crescita. Anche l'Istat che proprio oggi ha certificato la battuta di arresto dell'occupazione, «conferma che va invertita la rotta». In Aula...