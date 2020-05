LA TESTIMONIANZA

BELLUNO Definire Tommaso e Francesco Redolfi imprudenti sarebbe una grossa bugia. Erano le quattro di mattina quando hanno caricato zaino, scarponi, pelli, sci e bastoncini e sono partiti da Belluno alla volta di Cortina. Tant'è che alle nove erano già in fase di discesa. «L'uscita era organizzata bene nella tempistica. Probabilmente hanno avuto la sfortuna di trovarsi sotto ad una colata in una zona di forte pendenza, con neve che, per il riscaldamento e il peso proprio, è caduta. È l'imprevedibilità della montagna», sono parole di Alex Barattin, delegato della zona Dolomiti bellunesi del Soccorso alpino (Cnsas). Una stagione quasi andata, questa primaverile, per gli appassionati delle pelle di foca. E, con l'apertura del lockdown, i due fratelli bellunesi non si sono lasciati scappare l'occasione. Avevano controllato quale fosse il grado di pericolo segnalato: moderato, 2.

Su una scala di pericolosità che va da 1 a 5. Così, peraltro, precisa Renato Zasso, tecnico del Centro Valanghe ArpaV di Arabba: «Le condizioni per l'escursione con gli sci potevano essere generalmente favorevoli, ma occorre sempre considerare il riscaldamento locale del manto nevoso. Ecco che lo strato superficiale della neve che è portante con il maggior soleggiamento si indebolisce, diventando instabile». Come dire che se si pratica lo scialpinismo il rischio di una valanga non è mai da escludere. A tal proposito Alex Barattin invita alla prudenza: «Sono tre mesi che gli appassionati di montagna sono fermi, sia mentalmente che fisicamente. D'altra parte c'è gran voglia di uscire. Ma ognuno deve pensare che non è quello di prima, a livello di allenamento. Per questo motivo il Soccorso alpino invita ad organizzare gite facili». Sta di fatto che su quel versante sud-est, sul canale che porta verso Punta Marietta sulla Tofana di Rozes, a quasi 3000 metri di quota, Tommaso Redolfi, ventitrenne bellunese neo laureato in ingegneria civile a Trento, ha fatto la sua ultima gita di scialpinismo. Tra la neve, l'azzurro del cielo terso e il rosa della Dolomiti che amava.

Daniela De Donà

