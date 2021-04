Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA Potenziare la golden power per difendere gli interessi nazionali, regolare la diffusione dell'e-commerce per evitare lo spopolamento dei negozi nelle città e ridurre la burocrazia legislativa, un freno per l'economia. La strategia di rilancio produttivo, immaginata dal governo, nelle parole di Giancarlo Giorgetti. Il ministro dello Sviluppo economico è intervenuto presso le commissioni riunite Attività produttive di Camera...