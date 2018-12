Giorgetti non va: «È il mio compleanno...» Ma i nuovi numeri portano la sua firma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOROMA Mai compleanno fu più utile a Giancarlo Giorgetti come quello di ieri. 52 candeline spente con gioia in provincia di Varese mentre a Roma si dava il via libera ad una manovra scritta a Bruxelles e rimpatriata dal ministro dell'Economia Tria e dai tecnici del Mef. «Il più è fatto» deve aver pensato il sottosegretario dopo giorni passati a rassicurare finanzieri, investitori e imprenditori di quel Nord che «non tradiremo mai».Bene quindi - soprattutto per lui - l'intesa con l'Europa e la correzione dei «numerini». E...